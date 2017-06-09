MEB’den yeni yönetmelik: 15 Temmuz, ‘kutlu doğum’, fetih ‘önemli günler’e eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni yönetmeliğinde 15 Temmuz ve Kutlu Doğum Haftası ‘önemli günler ve haftalar’ arasına alınırken, Atatürk’le ilgili bazı maddeler çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB’in yeni ‘Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi.

Buna göre 15 Temmuz, Kutlu Doğum Haftası, İstanbul’un Fethi ve ‘Kut’ül Amare Zaferi’, okullardaki ‘Belirli gün ve haftalar çizelgesi’ne alındı, Dünya AIDS Günü, Yunus Emre Haftası, Mevlana Haftası çıkarıldı.

Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihlerine alınırken, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde anma programları düzenlenecek.

‘Kut-ül Amare Zaferi’, MEB’in yeni müfredatının ardından yeni çizelgede de yer aldı. Ayrıca 29 Mayıs’ta da İstanbul’un Fethi etkinlikleri düzenlenmesini kararlaştırıldı.

Atatürk gitti

Yönetmelikle ‘sosyal etkinliklerin amaçları’na ‘milli, manevi, ahlaki değerler kazandırma’ eklenmesine karşın “Öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmeleri (..)” ifadesi çıkarıldı.

Ucu açık etkinlikler

Yönetmelikte törenlerle ilgili değişiklikler de yapıldı.

Buna göre eski yönetmelikte yer alan “Bayrak törenlerinde, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler ‘Okuldaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafet Yönetmelik’ hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır” ifadesi çıkarıldı.

MEB, öğrencilere yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim kurumu içi ve dışı etkinliklere net sınırlar çizmeyerek açık uçlu bıraktı.