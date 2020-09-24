MEB’den uzaktan eğitim döneminde velilere yönelik kurslar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘Pandemi Döneminde Veli Eğitimi’ kapsamında 15 programdan oluşan yeni bir paket hazırladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre MEB, salgın döneminde velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı hazırladı.

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15 kurs programı

Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi.

Ücretsiz katılım

Halk eğitim merkezlerinde ücretsiz açılacak ve sekiz ders saati olarak planlanan kurslara veliler başvuru yaparak devam edebilecek.

Kurslar salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak.

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İlk dersi ise yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.