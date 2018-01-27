MEB’den sömestr değişikliği: Abdulhamid’in tahttan indirilmesine ‘darbe’ dendi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dönem ortasında yaptığı değişikliklerde, Abdulhamid’in tahttan Meclis kararıyla el çektirilmesi ve 1913’teki Babıâli Baskını darbe olarak nitelendirildi.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre güncellenen öğretim programında birbirinden tartışmalı düzenlemelere gidildi.

Reklam

Öğretim programında en önemli güncellemelerin yapıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden Atatürk tamamen çıkarıldı. İlkokul 4’ten 12’nci sınıfa kadar din dersinde hiçbir sınıfta Atatürk’e yer verilmedi.

Yine din kültürü dersinde ulusal bayramlar görmezden gelindi. ‘Temel Değerlerimiz’ ünitesinde dini bayramlar, vatan, millet, bayrak kavramlarına yer verilse de ulusal bayramlar temel değerler arasında sayılmadı. ‘Dini bayramlar, önemli gün ve geceler’ başlığındaysa ulusal bayramlar yer almadı.

Aşık Mahzuni Şerif’in adı da çıkarıldı

Tefsir dersinde de yine Türkçe tefsir çalışmaları anlatılırken, Atatürk ve TBMM’nin çalışmaları görmezden gelindi ve çıkarıldı.

Lisede okutulan tarih dersindeyse ölümü hala şüpheli olan Abdulaziz’in tahttan indirilmesi, 31 Mart Vakası’nın bastırılmasının ardından Abdulhamid’in tahttan Meclis kararıyla el çektirilmesi ve 1913’teki Babıâli Baskını darbe olarak nitelendirildi.

Liselerde okutulan ‘tefsir’ dersinde Alevilere yönelik ölüm fetvalarıyla bilinen Ebussuud da müfredata girdi. Öte yandan 12’nci sınıf Türk dili ve Edebiyatı dersinde okuma bölümünde yer alan ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in adının da çıkarıldığı görüldü.