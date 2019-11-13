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Yaramazlara biraz batar!

MEB’den, öğrencilerin Atatürk posteri önünde secdeye vardığı okula soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında, öğrencilerin Atatürk’ün posteri önünde secdeye vardığı anları yansıtan görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk’ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır.”

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Fotoğraf: DHA

Görüntülerde, bir öğrenci şiir okurken, öğretmenlerinin gözetimindeki diğer öğrenciler secdeye varıyor.

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