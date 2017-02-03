MEB’den ayet, hadis, ezan ve hutbe okuma yarışmalarına 1,5 milyon lira

Milli eğitim bakanlığının (MEB) bu yıl ayet hadis, hafızlık, ezan, hutbe okuma etkinliklerine 1 milyon 580 bin liralık yatırım yapacağı ortaya çıktı.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, ‘2017 Performans Programı’nda, 1997‐1998 eğitim öğretim yılında MEB bütçesinden yatırımlara yüzde 30 pay ayrıldı. AKP’nin iktidara geldiği
2002 yılında bu oran yüzde 17’ydi, 2017’de ise yüzde 8.5’a geriledi.
Programa göre, bakanlık bu yıl ’40 Ayet ve 40 Hadis’, ‘Hafızlık ve Ezan’ ve ‘Hutbe Okuma’ gibi yarışmalar için bütçesinden 1 milyon 580 bin lira ayıracak. Ayet ve hadis yarışmaları için 1 milyon 100 bin, hafızlık ve ezan okuma yarışması ile hutbe okuma yarışmasına 120’şer bin, Kuran okuma yarışmasına ise 240 bin lira harcanacak.
MEB’in bu yılki hedefleri arasında ‘öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak’ da yer aldı.
Bu başlık altında öğrenciler için 15 proje geliştirildi.
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