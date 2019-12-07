Diken

Yaramazlara biraz batar!

MEB’den Doğa Koleji’ne soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji hakkında soruşturma başlattı.

Temsili fotoğraf: dogakoleji.k12.tr

Ekonomik darboğazdaki Doğa Koleji, son olarak maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot etmesi haberleriyle gündeme gelmişti.

Reklam

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 4 Aralık tarihi itibariyle bakanlığa yapılan ihbarlar sonucunda gerekli incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Doğa Koleji adında 51 kentte 411 özel okul bulunduğu, sorunların kurucu işletmeye aile 15 kentteki 214 okulda yaşandığı, 41 kentteki 197 okulun ise isim hakkıyla faaliyetine düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

‘Tüm olasılıklar düşünüldü’

Açıklamada, özel okulların kapatılmasındaki prosedürlerden bahsedilerek, okulların kapatılması halinde, öğrencilerin resmi veya özel okula nakledilebileceği ifade edildi. Bakanlık, öğretmenlerin de okuldan davayla haklarını talep edebileceğini aktardı.

Reklam

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır.”

Üç aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri dersleri boykot etti

Süzer Grubu’ndan yalanlama: Doğa Koleji’ni satın almadık

130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satılıyor

SON HABERLER

İKSV’nin misafir sanatçı programı ‘Be Mobile-Create Together!’ başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç kültür kurumunu daha yanına alarak uzun süredir müzeler ve dernekler tarafından yürütülen ‘artist residency’ kapsamında büyük bir projeyi hayata geçirdi: ‘Be Mobile-Create Together!’ Türkçe meali; Avrupa ile Türkiye arasındaki bir sanatçı değişim programı.

Eski AKP’li vekil: Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidecek

AKP’den istifa edip Ahmet Davutoğlu’nun partisine katılacağını açıklayan Konya eski milletvekili Ömer Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2020 yılının kasım ayı için erken seçim kararı alacağını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...