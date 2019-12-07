MEB’den Doğa Koleji’ne soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji hakkında soruşturma başlattı.

Temsili fotoğraf: dogakoleji.k12.tr

Ekonomik darboğazdaki Doğa Koleji, son olarak maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot etmesi haberleriyle gündeme gelmişti.

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Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 4 Aralık tarihi itibariyle bakanlığa yapılan ihbarlar sonucunda gerekli incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Doğa Koleji adında 51 kentte 411 özel okul bulunduğu, sorunların kurucu işletmeye aile 15 kentteki 214 okulda yaşandığı, 41 kentteki 197 okulun ise isim hakkıyla faaliyetine düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

‘Tüm olasılıklar düşünüldü’

Açıklamada, özel okulların kapatılmasındaki prosedürlerden bahsedilerek, okulların kapatılması halinde, öğrencilerin resmi veya özel okula nakledilebileceği ifade edildi. Bakanlık, öğretmenlerin de okuldan davayla haklarını talep edebileceğini aktardı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır.”