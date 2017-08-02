MEB’den anahtar teslim: 1000’e yakın Halk Eğitim kursu Ensar Vakfı’na emanet

Milli Eğitim Bakanlığı ile Karaman’da ‘istismar skandalıyla’ bilinen Ensar Vakfı arasında yaygın eğitime yönelik bir protokol imzalandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker’in aktardığına göre, Ensar Vakfı, 1ooo’e yakın Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) ortaöğretim öğrencilerinden, her yaşta yurttaşa farklı alanlarda kurs verebilecek, üstelik kendi müfredatını da oluşturabilecek.

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Kapsamı geniş

Toker, protokolün detaylarını yazısında şöyle anlattı: “Ensar, MEB’i arkasına alarak milyonlarca yetişkin insana, üniversiteye giriş kursundan, din adamlığı kursuna kadar değişen çeşitlikte programlar verebilecek. MEB verilerine göre Türkiye genelinde 986 HEM buluyor. Merkezlerde 3 milyon 400 bin civarında erkek, yaklaşık 4 milyon da kadın kursiyer eğitim gördü. Bakanlığın Ensar ile geçen ay imzaladığı protokolde “amaç” başlıklı birinci maddenin oldukça geniş kapsamlı düzenlendiği görülüyor.”

Toker’in yazısında değindiği maddede, protokolün detayları şöyle anlatılıyor: “Bu protokolün amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı işbirliğinde yaygın eğitim kurumlarındaki kursiyer ve eğiticileri ile örgün eğitimdeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler ile ilgili seminerler düzenlemek; proje çalışmaları, yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenlemektir.”

Müfredat anahtar teslim

Cumhuriyet yazarı, MEB’in kendi yetki ve sorumluluk alanındaki müfredatı ‘anahtar teslim’ olarak vakfa teslim ettiğini kaydederek şöyle devam etti: “Protokolün 6’ıncı maddesinde yer alan genel müdürlüğün üstlendiği o yükümlülük ‘Protokol kapsamında yapılacak eğitimlerde, e-yaygın sistemindeki öğretim programlarının da kullanılmasını sağlar. E-yaygın sisteminde yer almayan ve vakıf tarafından yapılacak yeni öğretim program tekliflerine mevzuat ve ihtiyaçlara göre e-yaygın sistemde yer verilmesine açık olur.’ Bu maddenin bam telini ‘Vakıf tarafından yapılacak yeni öğretim programları teklifleri’ oluşturuyor. Genel müdürlük burada kendisini ‘açık olmak’la yükümlü kılmış.”

Protokol, Ensar’a ayrıca LYS kursu açma ihtimali de tanıyor.

Gezi de düzenleyebilecek

Toker, protokol aracılığıyla Ensar’n gezi ve kamplar da düzenleyebileceğini vurgulayarak yazısını şöyle bitirdi: “Ortaokulda okuyan çocuğunuzun Ensar tarafından ne tür gezi ve kamplara götürülmek isteneceği henüz bilinmiyor. Belki zaman içinde öğrenilir. Beş yıllığına düzenlenen bu protokole, yenilenmemesi halinde beş yıl daha devam edeceği maddesi konulmuş. Yani Ensar’a 10 yıl boyunca kendi müfredatını oluşturup yaklaşık 8 milyon kişiye eğitim vereceği bir zemin açılmış oluyor. Proje ‘büyük’.”