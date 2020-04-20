MEB’den 100’üncü yıla özel 23 Nisan Marşı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla özel marş besteletti. Bakan Ziya Selçuk, “23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklmasında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklarımız bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecekler” dendi.

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Açıklamada değerlendirmelerine Selçuk, 100’üncü yılın, marşı ve hatırası olmazsa eksik kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100’üncü yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, kayıtları evlerinde alarak gönderdiler. Onlar nasıl evlerinde seslendirdi ise, marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. “

Sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe’nin birlikte yazdığı ’23 Nisan 100’üncü Yıl Marşı’nı Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe besteledi, düzenlemesini ise Serkan Sönmez yaptı.

Marşı Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri evlerinde seslendirirken özel klip de hazırlandı. Salgın nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için görüntüler cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan üstlendi. Klip, oyuncu Haluk Bilginer’in “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” sözleriyle başlıyor.

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Marşın sözleri şöyle:

Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi



Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan



Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi



Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, herkesi, 23 Nisan’da, saat 21:00’de, Meclis’in kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü cam ve balkonlardan bayraklarla İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırmıştı.