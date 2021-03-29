Yüz yüze ve uzaktan eğitime il bazlı kararlarla devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüzyüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edileceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bunun yanında, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, sekizinci ve 12’nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Reklam

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul beş, altı ve yedinci sınıflar ile lise hazırlık, dokuz, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak.