MEB yöneticisi: Liseye geçişte öğrenciler istedikleri türde okulda eğitim görecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, liseye geçişte tüm öğrencilerin istedikleri okul türünde eğitim almalarını sağlayacaklarını söyledi.

AA’ya konuşan Türk, bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin büyük kısmının sadece Anadolu lisesi tercihi yaptığını ifade etti.

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MEB yöneticisi, 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm öğrencilerin yerleştirileceğini ve istenmeyen okul türünde eğitim alınmayacağını söylediklerini aktararak “Bu talepleri karşılamak üzere 16 Anadolu lisesi açtık, 38 mesleki ve teknik eğitim Anadolu lisesini çok programlı Anadolu lisesine dönüştürdük” dedi.

Türk, bazı okullardaki boş derslikleri de mevcut anadolu liselerine tahsis ederek kapasite oluşturma yoluna gittiklerini kaydetti.

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Anadolu liselerinin kontenjanlarının da artırıldığını anlatan Ercan Türk, “643 Anadolu lisemizin kontenjanlarını artırarak, 6 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas nakil sürecinde toplam 58 bin Anadolu lisesi kontenjanı oluşturduk ve öğrencilerimizin tercihine açtık” dedi.

‘Telaşa mahal yok’

Yeni açılan, dönüştürülen ve kontenjanları artırılan liselerin, yerleşemeyen öğrencilerin taleplerini karşılayacak durumda olduğuna işaret eden Türk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı öğrencilerimiz yerleştiği halde okulunu değiştirmek veya ikametine daha yakın bir okulda oluşan boş kontenjanlara nakil olmak isteyecek. Dolayısıyla başvuruların yine aynı okullarda yoğunlaşması sebebiyle ilk nakil sürecinde de bazı öğrencilerimiz yerleşemeyebilir. Ancak öğrenci ve velilerimiz açısından bir telaşa mahal olmayacak. Eğitim-öğretim başlamadan önce tüm öğrencilerimizin istediği okul türünde öğrenim görmelerini sağlayacağız.”

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş kalmış, 91 bin öğrenci ise herhangi bir liseye yerleşememişti.

LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, yeni sistemin mimarı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı görevden alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.