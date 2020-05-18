MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programının 19 Haziran’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşamki kabine toplantısı sonrası açıklamasında, “Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır” demişti.

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MEB’in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir.”