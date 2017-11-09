MEB sınavına katılacak özel liseler: 80 soru olsun, 3 yanlış 1 doğruyu götürsün

MEB’in merkezi sınavıyla öğrenci almaya karar veren özel liseler, bunun için üç öneri getirdi: 60 olan soru sayısının 80’e çıkarılması, 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi ve sadece sekizinci sınıf konularından soru sorulması.

Yeni sisteme göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘nitelikli‘ diye tanımladığı 600 okula sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 8’i merkezi sınavla yerleştirilecek. Bakan Yılmaz, özel okulların da kendi tercihlerine göre bakanlığın sınavına dahil olabileceğini ya da kendi sınavlarını yapabileceğini açıklamıştı.

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Özel Okullar Derneği, bu yıl için bakanlığın merkezi sınavına dahil olmaya karar verdi.

Soru kalitesi önemli

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre, özel liselerin, merkezi sınavda yöneltilecek 60 sorunun öğrencilerin bilgilerini ölçme konusunda yetersiz kalacağını düşündüğü belirtildi.

Kolej temsilcileri, 6’ncı ve 7’nci sınıftan soru sorulmasından da yana oldıklarını ve soruların en azından üçte ikisinin sekizinci sınıftan gelmesi gerektiğini kaydetti. Özel lise temsilcileri öğrencilerin bu yıl alışık olmadığı, beklentilerinin dışında bir sınavla karşılaşmak durumda oldukları için bunun zaten yeterince onları zorlayıcı olacağını belirtti.

Binlerce birinci çıkmasın

Özel liselerin son önerisiyse sınavın daha eleyici olabilmesi ve bilen ile bilmeyen öğrencinin ayırt edilmesi için 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi yönünde oldu. Soru kalitesinin önemli olduğu, ayrıştırıcı nitelikte soruların yerleştirmede daha sağlıklı olacağını kaydeden kolej temsilcileri, böylece binlerce birinci çıkmasının önleneceğini belirtti.