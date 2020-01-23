MEB: Rehber öğretmenlere yönelik kitaptan dört görsel seçilip ‘algı’ oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hizmet içi eğitimleri kapsamında rehber öğretmenlere dağıttığı kitapta yer alan ve tepki çeken çizimlerle ilgili yaptığı açıklamada, ‘kitaptan sadece dört görselin seçilerek algı oluşturulmak istendiği’ öne sürüldü.

Görseller: Twitter

Bakanlığın doğal afet, terör ve cinsel istismar gibi olaylar karşısında psikolojik destek sağlamak amacıyla başlattığı, ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı’ kapsamında hazırlanan kitapta, başı açık kadınların çocuklara şiddet ve istismar uygularken, başörtülü kadınların ise şefkat gösterirken resmedildiği öne sürülmüştü.

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‘150’nin üzerindeki görselden yalnızca dördü’

MEB’in konu ile ilgili açıklamasında, haberlerin ‘algı oluşturma’ amaçlı olduğu öne sürüldü. Açıklamada, şöyle dendi:

“Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı‘ kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur. Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150’nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca dört görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir.”

Açıklamada ayrıca hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi ‘bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı’ bildirildi.