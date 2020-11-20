MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde altışar saat yüz yüze eğitim yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ilişkin yazı gönderildi.

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Salgın nedeniyle resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak’ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği anımsatılan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

Açıklamaya göre bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.

Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.