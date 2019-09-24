MEB: Öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor, yarısı akıl yürütemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde 112 bin öğrenciyle yaptığı ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ sonuçlarına göre dördüncü sınıfa giden öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor.

Fotoğraf: Milli Eğitim Bakanlığı

Türkçe, matematik ve fen bilgisi alanlarında en az doğru yanıtlanan soru türleri ise ‘akıl yürütme’ yetkinliklerini ölçen sorular.

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Bakanlığın sitesinde de yayınlanan raporda tüm soruları yanıtlayabilen öğrenci oranının ise yalnızca yüzde 3.55’te kaldığı belirtildi.

Öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında akademik düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin giderilmesi ve öğrencilere ve öğretmenlere geribildirim sunulmasını amaçlayan araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında dördüncü sınıfta eğitim gören 1.164.903 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bu öğrencilerden 112.465’i Türkçe alt testine, 112.322’si matematik alt testine ve 111.742’si fen bilimleri alt testine katıldı. Bakanlığa göre bu araştırma izleme amacıyla Türkiye’de yapılan ve en geniş öğrenci örneklemine ulaşılan eğitim araştırması.

Öğrencilerin Türkçe alt testinde öğrencilerin ‘bilme’ becerilerini değerlendirmek üzere hazırlanan soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 62.82. ‘Anlama’ yetkinliğini ölçmeye yönelik soruları ortalama doğru cevaplama oranı ise yüzde 59.97.

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Akıl yürütme soruları en az doğru cevaplanan soru grubu

Matematik alt testinde ise sorular bilme, uygulama ve akıl yürütme yetkinliklerini ölçmeyi amaçlıyordu. Öğrencilerin bilme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranının yüzde 63.43 olduğu belirtildi. Bu oran uygulama sorularında yüzde 59.25’e gerilerken, akıl yürütme sorularında ise oran yüzde 49.08’e kadar geriledi. Fen sorularında da akıl yürütme yetkinliğini ölçen sorular doğru cevaplanma oranı en düşük olan soru grubu oldu.