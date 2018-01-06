MEB müsteşarı, CHP’li vekili yalanladı: İmam hatiplerin yüzde 84’ü dolu

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, imam hatip liselerindeki doluluk oranının yüzde 84 olduğunu ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, dün gazetecilerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayısına dair yazılı soru önergesine verdiği yanıtı paylaşmıştı.

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CHP’li vekil, anadolu imam hatip liselerine 194 bin 674 kontenjan ayrıldığını ancak 60 bin 908 öğrencinin bu okulları tercih ettiğini belirterek okulların yüzde 69’unun boş kaldığını söylemişti.

Tekin, bugün Twitter hesabından İrgil’in yalanlayarak doluluk oranının yüzde 84 olduğunu kaydetti.

Müsteşar, “Elmalarla armutları toplayan bir milletvekilimiz soru önergesine verdiğimiz cevabı anlayabildiği kadar yorumlamış ve medyaya servis etmiş. Verdiği rakamlar tamamen yanlış ve tutarsızdır” diye yazdıktan sonra vekile gönderilen sayıları paylaştı.

Tekin, iki tane tablonun bulunduğuna, CHP’li vekilin ‘kurum ana türü’nde 60 bin yerleşmenin olduğu tabloyu açıkladığına ancak ‘kurum alt program türü’ olan ve toplam rakamın 162 bin 871 olduğu tabloyu açıklamadığına vurgu yaptı.

Yanıta göre anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrenci sayısı 60 bin 908 değil 162 bin 872 oluyor.