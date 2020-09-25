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Yaramazlara biraz batar!

MEB: Meslek lisesi öğrencileri 28 Eylül’den itibaren staja başlayabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek lisesi öğrencilerinin 28 Eylül’den itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabileceklerini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bakan Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla staja başlayabilecek.

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İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak ‘işletmede beceri/meslek eğitimi’ derslerini okullarında yapabilecek.

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