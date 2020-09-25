MEB: Meslek lisesi öğrencileri 28 Eylül’den itibaren staja başlayabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek lisesi öğrencilerinin 28 Eylül’den itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabileceklerini duyurdu.
Bakan Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla staja başlayabilecek.
İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak ‘işletmede beceri/meslek eğitimi’ derslerini okullarında yapabilecek.