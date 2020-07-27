MEB, madde madde anlattı: Okullardaki Covid-19 önlemleri ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Ağustos’ta açılması planlanan okullarda Covid-19’a dair alınan önlemleri anlattı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, MEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imzaladığı ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu’nun uygulanmasına ilişkin tanıtım programı Ankara’daki Çankaya İlkokulu’nda düzenlendi.

Reklam

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Elif Kırbaş, kılavuzda belirtilen önlemleri alan devlet okullarının MEB’e, özel okulların ise TSE’ye başvuracağını, okullarda dış denetim gerçekleştirileceğini, şartları sağlayan okullara ‘temiz belgesi’ verileceğini söyledi.

Ateşi çıkan öğrenci okula gitmeyecek

Kırbaş, velilerin, öğrencinin ateşini daha evden çıkmadan ölçmesi gerektiği konusunda uyarılacaklarını kaydederek, “Ateşi yüksek olan öğrenciler okula gelmeyecek ve bu durum okul yönetimine bildirilecek” diye konuştu.

Veliler okula girmeyecek

Okul içindeyken Covid-19 semptomları gösteren öğrencilerin ise Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda bir sağlık kuruluşuna sevk edileceğini anlatan Kırbaş, velilerin zorunlu haller dışında okula girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Reklam

Kılavuzda neler var?

Kılavuzda veli ve okul çalışanlarının uymak zorunda olduğu kurallar madde madde yer alıyor. Buna göre, öğrenci, veli ve kurum çalışanlarının okul bahçesine girmeden önce ateş ölçümleri yapılacak ve hijyen standında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak. Bahçe zeminine yerleştirilen uyarı işaretleri gibi sesli anons sistemiyle de sosyal mesafe kuralı sık sık hatırlatılacak. Bina girişindeki hijyen paspasında ayakkabılar da dezenfekte edilecek.

Sesli anons sistemi ders saatinden önce ve teneffüslerde sürekli devrede olacak ve maske, hijyen standı kullanımı ve özellikle küçük yaştaki öğrencilerin zorlandıkları noktalarda öğretmenlerinden yardım istemeleri gibi konularda uyarılar tekrarlanacak. Okul içindeki çöp kutularının, el değmeden kullanılabilmesi için, kapaklı ve pedallı olmasına özen gösterilecek.

Öğrenciler arasına boşluk

Koridorlardaki bilgilendirici tabelalarla uyarılan öğrencilerin sınıftaki oturma düzenleri de sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak planlanacak. Öğrenciler arasında mutlaka bir sıralık boşluk bırakılacak, öğrencilerin oturdukları yer sabit olacak ve yer değişikliği yapılamayacak. Sınıflardaki askılıklar sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilecek.

Önlemler, öğretmenler odasında da geçerli olacak. Öğretmenler odasındaki koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde aralıklı olarak yerleştirilecek. Öğretmenler veli ya da öğrencilerle görüşmelerini öğretmenler odasında değil, oda dışında yapacak.