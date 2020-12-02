MEB, ‘LGS ve YKS’de tüm müfredat sorulacak’ dedi ama açık kapı bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tüm müfredattan sorumlu olacağını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Bakanlığın yazılı açıklamasında, merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmadığı, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, “Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir” dendi.

Öte yandan, 6 Haziran 2021’de yapılacak LGS için ilk örnek soru kitapçığı da yayınlandı.