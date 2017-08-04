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MEB, Ensar’ı yalnız bırakmadı: İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı da eğitim verecek

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Karaman’da ‘istismar skandalıyla’ bilinen Ensar Vakfı’nın yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile de yaygın eğitime yönelik bir protokol imzalandığı ortaya çıktı.

BirGün’den Sabahat Karakoyun’un haberine göre ‘birbirinin kopyası’ olduğu belirtilen protokolle, İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vafkı’na da, Ensar Vakfı’nda olduğu gibi öğrencilere sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı tanındı.

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Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı merkezlerde gerçekleştirilecek kurslarda görev alan vakıf personelinin ücretini de MEB ödeyecek. Öte yandan bu iki kuruluşla imzalanan protokol dışında da proje geliştirip uygulanabilecek.

İki kuruluş da AKP döneminde ‘palazlanmasıyla’ biliniyor.

Daha önce de MEB’in Ensar Vakfı’yla protokol imzaladığı ortaya çıkmış, vakfın 1ooo’e yakın Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) ortaöğretim öğrencilerinden, her yaşta yurttaşa farklı alanlarda kurs verebilecek, üstelik kendi müfredatını da oluşturabileceği belirtilmişti.

MEB’den anahtar teslim: 1000’e yakın Halk Eğitim kursu Ensar Vakfı’na emanet

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