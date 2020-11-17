MEB: Eğitim öğretim 31 Aralık’a kadar uzaktan devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.”