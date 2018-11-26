MEB ders kitaplarıyla ilgili paylaşımları MİT’e ihbar etti: Milletimiz rahat olsun

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarıyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumları ‘kara propaganda’ diye MİT’e ihbar etti.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Talim Terbiye Kurulu Başkanı (TTKB) Alpaslan Durmuş, paylaşımların dünyanın dört bir yanından ‘FETÖ’cüler tarafından yönetilen sahte hesaplar aracılığıyla organize edildiğinin tespit ettiklerini söyledi.

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Durmuş, “Kitapla ilgili sosyal medyada hem solcuları hem sağcıları kışkırtacak kapsamlı bir kara propaganda başladı” dedi.

TTKB başkanı, ‘FETÖ’nün yıllarca finans kaynağı olan ders kitapları yayıncılığından çıkarılmasıyla sosyal medyada ders kitaplarına ilişkin büyük bir saldırının başladığını savundu.

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Durmuş şunları söyledi: “Saldırılarla ders kitaplarının yanı sıra hükümetin ve devletin öğrencilere dağıttığı ücretsiz ders kitapları da hedef alındı. Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımlarını dosyalayarak MİT’e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hesaplar. Ukrayna’dan, Almanya’dan, Avustralya’dan paylaşımlar. Bizim ders kitaplarımızda iddia edilen paylaşımların hiçbiri yok. Milletimiz rahat olsun.”