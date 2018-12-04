MEB, ders kitaplarını ‘FETÖmetre’yle incelemiş: 100’ü sakıncalı, 12’si yasaklı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapay zeka vasıtasıyla ‘FETÖ’ ve intihal incelemesi yaptığı çok sayıda kitaptan 100’ünü ‘sakıncalı’ buldu, 12 kitap ise yasaklandı.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre ‘FETÖ’ mensuplarının başka isimler kullanarak ders kitaplarına sızmaya çalıştığını tespit eden MEB, bu sene kitap taramalarında ilk kez yapay zekâ intihal yazılım programını kullanmaya başladı.

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‘FETÖ’nün söz dağarcığı yükledi

Fırat Üniversitesi’nde geliştirilen programa 3 bin 400 ders kitabı ile ‘FETÖ’ye ait 25 bine yakın eğitim materyali tanıtıldı. ‘FETÖ’nün kullandığı üslup, terimler, kelimeler ve mesajlar ise ‘kelime çantası’ diye adlandırılan bir havuzda toplandı.

Programa ayrıca argo, küfür, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi ifadeler de tanıtıldı.

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Hem yapay zeka hem uzmanlar inceledi

Yeni müfredat için başvuran ders kitaplarından 993’ü yapay zeka tarafından dört katmanda tarandı.

Tarama sonucunda 100’den fazla kitap ‘sakıncalı’ bulunurken, uzmanlar tarafından yeniden incelemeye alındı. Bunlardan 39’u sorunlu bulunurken, 12’si de yasaklandı. Bu kitaplara ‘intihal’ gerekçesiyle bir yıldan beş yıla kadar tekrar başvurmama cezası verildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Yapay zekâ, geçmişten günümüze yüz binlerce metin arasından yaptığı taramada farklı isimler adı altında bile olsa bu iki metnin üslup benzerliklerini tespit etti” dedi.