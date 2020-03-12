MEB ‘corona’ nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) iptal edildi.

Fotoğraf: Arşiv

MEB, okullarda planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı illere gönderdi.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye’de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir.”

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Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.