MEB ‘cihat’tan döndü: Konu altı ve dokuzuncu sınıf müfredatından çıktı

Zorunlu din dersinin taslak müfredatında yer alan cihat konusu, 6’ncı sınıf müfredatından çıkarıldı.

Din dersi taslak programına göre, 6’ncı sınıf müfredatının ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ ünitesinde ‘cihat‘ konusu yer alıyordu. Öğrencilerin, ünite kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. 9’uncu sınıfta ise ‘İslam’da ibadetler’ ünitesinde cihad, ‘İslam dininde temel ibadetler’ arasında sayılmıştı.

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11’inci sınıfta kaldı

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre cihat konusu altı ve dokuzuncu sınıf müfredatının son halinde yer almadı.

Cihat, din dersinde sadece 11’inci sınıfta 3’üncü ünite olan ‘Kur’an’da bazı kavramlar’da gösterilecek. Cihat şöyle anlatılacak: “Cihat kavramı, anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekki ve Medeni ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht mücadele davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.”