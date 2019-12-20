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MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 6-10 Ocak’ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 6-10 Ocak’ta alınacağını, atama sonuçlarının 18 Mart’ta açıklanacağını duyurdu.

Fotoğra: DHA (arşiv)

İnternet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaşan bakanlık şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır.”

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Açıklamada, başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak’ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart’ta açıklanacağı bildirildi.

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