MEB, 15 Temmuz’u ‘cihat’ olarak müfredata soktu

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için hazırlanan kitaplarda, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra 15 Temmuz da ‘cihat’a örnek gösterildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Bakanlık hazırladığı ‘Kırk Kavram’ kitapçığında ‘cihat‘ konusunu 15 Temmuz fotoğraflarıyla anlattı.

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Fotoğraf: Cumhuriyet

Kitaplarında, “Cihadın anlamı milletin inancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için yapılan silahlı mücadeledir” tanımlaması yapan MEB ‘cihat‘ için ayrıca “Dini emirleri öğrenip, ona göre yaşamak”, “İslam’ı tebliğ etmek”, “Bir ömür boyu Allah’ın rızasını kazanma gayretinde olmak” tanımlamalarını kullandı.