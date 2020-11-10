McDonald’s vegan burger satacak: McPlant

Hamburgerleriyle ünlü fast food zinciri McDonalds bitki bazlı burgeri McPlant’i önümüzdeki sene bazı ülkelerde satışa çıkaracağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Fast food devi, Beyond Meat isimli ‘vegan et’ üreten şirket işbirliğiyle Kanada’da bitkisel içerikli hamburgerlerin deneme satışlarını yapmıştı.

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Bitki bazlı köfteleri yine aynı şirketten tedarik edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmayan McDonald’s hamburgerlerinden sonra tavuk ürünleri ve kahvaltı menüsünde de vegan seçenekler sunmayı planlıyor.

McPlant’in susamlı ekmek ve diğer yan malzemeleriyle müşterilerin sevdiği McDonald’s lezzetini sunacağı belirtildi.

McDonald’s bu hamlesiyle etik veya sağlıkla ilgili gerekçelerle vegan beslenmeyi seçenlerin sayısındaki artışla büyüyen pazarda yerini almış olacak.