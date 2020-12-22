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Yaramazlara biraz batar!

McDonald’s Çin’e özel burger: Domuz etli ve Oreo’lu

Fast food zinciri McDonald’s Çin’deki restoranlarında sınırlı sayıda üretim ‘Spam x Oreo‘ burgerini satışa sundu.

Fotoğraf: McDonald’s

21 Aralık günü satışa çıkan özel üretim burger iki dilim domuz eti konservesi Spam ve Oreo (bisküvi) parçacıklarının üstüne markanın klasik burger sosuyla servis edildi.

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Bu özel burger fast food zincirinin Çin’de düzenli olarak yalnızca üyelere sunulan promosyonlarından biri olarak satıldı.

Ülkedeki yaklaşık 3 bin 700 restoranda satışa çıkan 400 bin burger bazı şubelerde satışa çıkar çıkmaz gece yarısında tükendi.

Çin’deki Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo kullanıclarının burgerle ilgili yaptığı yorumların çoğu olumluydu.

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