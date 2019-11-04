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Yaramazlara biraz batar!

McDonald’s CEO’su çalışanlardan biriyle ilişki yaşadığı için işten çıkarıldı

ABD’li fast food zinciri McDonald’s, CEO’su ve başkanı Steve Easterbrook’un (52), şirket çalışanlarından biriyle ilişki yaşadığı için görevine son verdi.

Şirket yönetimi, Easterbrook’un şirket kurallarına aykırı davrandığı için görevine son verildiğini açıkladı.

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Easterbrook ise çalışanlara yolladığı e-posta aracılığıyla bir çalışanla ilişki yaşadığını doğruladı ve hata yaptığını belirterek, “Şirketin değer yargıları göz önüne alındığında yönetim kurulunun benimle ilgili kararını anlayışla karşılıyorum” dedi.

Boşanmış olan Easterbrook, 1993’te McDonald’s’ta işe girdi. 2011’de ayrıldı. Pizza Express ve Wagamama’da çalıştıktan sonra McDonald’s’a dönen Easterbrook 2015’te şirketin CEO’su olarak atandı.

Easterbrook’un koltuğuna McDonald’s ABD’nin başkanı Chris Kempczinski’nin oturacağı açıklandı.

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