MB’nin net rezervi bir haftada 3 milyar dolar eridi; döviz mevduatı rekor kırdı

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervi 21 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre 3.07 milyar dolar azalarak 34.55 milyar dolara indi. Bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları da 122.3 milyar dolarla tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Net uluslararası rezerv 14 Şubat’ta 37.62 milyar dolar olmuştu.

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MB’nin uluslararası rezervi 27 Aralık itibariyle 41.13 milyar dolarla son dönemin zirvesini gördükten sonra düşüş eğilimine girdi.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonlarında tarihi zirve

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 21 Şubat ile biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artışla 197.7 milyar dolara yeni tarihi zirveye yükseldi.

Önceki tarihi zirve 197.1 milyar dolarla 17 Ocak haftasında kayda geçmişti.

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MB verilerine göre 21 Şubat ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar artarak 122.3 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Söz konusu tarihte kurumların ise yaklaşık 0.88 milyar dolar artarak 75.4 milyar dolar oldu.

Bu artışın ana nedenleri olarak 2018 Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığı ve TL getirilieri yeterli bulmamaları etkili konumda.