MB’de başkan yardımcısı değişiminin ardından dolar/TL 8.27’yi aştı

Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman’ın atanmasının ardından dolar/TL bu sabah 8.2720’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışında 8.20 seviyesinde bulunan ve likiditenin düştüğü gece saatlerinde 8.29’a yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 8.2720’den işlem gördü.

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Reuters’a konuşan bir analist MB başkan değişiminin ardından para politikasını belirleyen PPK’da da değişime gidilmesinin yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.