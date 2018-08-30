MB’de ayrılık: Başkan Yardımcısı Kilimci, Kalkınma Bankası yönetimine geçiyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görevinden ayrılıp Türkiye Kalkınma Bankası’nın yönetim kuruluna geçeceği belirtildi.
NTV’nin haberine göre, TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Kilimci görevinden ayrılarak, Türkiye Kalkınma Bankası’nın yönetim kuruluna dahil olacak.
TCMB’deki bu göreve 12 Mayıs 2016 tarihinde atanan 1976 doğumlu Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.
Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atandı. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.