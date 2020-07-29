MB yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8.9’a çıkardı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Ankara’da ‘Enflasyon Raporu 2020-3’ bilgilendirme toplantısında sunum yapan Uysal, ‘enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini’ belirtti.

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MB başkanı ayrıca “Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz” diye konuştu.

Uysal, “Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz” dedi.

Nisanda yayınlanan yılın ikinci enflasyon raporunda yüzde 8.2 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7.4’e çekilmişti.

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Dokuz yıldır tutturamıyor

Öte yandan Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ise dokuz yıldır tutmuyor.

2006 yılından 2019’a kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle: