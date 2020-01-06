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Yaramazlara biraz batar!

MB: Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemlerinde yukarı seyir izledi

Merkez Bankası (MB) tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yüzde 0.74 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1.28 puan yükselişle yılı resmi tahminlerin altında yüzde 11.84 seviyesinde tamamladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rapora göre bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldi.

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En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı.

Raporda diğer bulgular şöyle sıralandı:

*Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

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*Temel mal grubu yıllık enflasyonu maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle yükseldi.

*Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.

*Enerji fiyatları aralık ayında yüzde 0.16 ile sınırlı arttı; bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında (sırasıyla yüzde 1.14 ve yüzde 0.37 gerçekleşen artışlar belirleyici oldu.

*Bu dönemde, akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu fiyatlarında gözlenen gerileme enerji fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı.

* Aralıkta tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlı seyrini sürdürdü.

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