MB, geleneksel swap ihalelerinin limitini yüzde 50’ye çıkardı

Merkez Bankası (MB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

AA’nın haberine göre, 27 Mayıs’tan itibaren uygulanacak yeni düzenlemeyle döviz karşılığı Türk lirası swap ihalelerinde bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50’sine yükseltildi.

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Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırıldı.