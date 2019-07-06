MB eski başkanı Yılmaz: MB başkanı istifa etmediği sürece görevden alınamaz

Merkez Bankası (MB) eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Kendisi istifa etmediği sürece, başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yılmaz kendisine bir Twitter kullanıcısının yönelttiği “Durmuş Bey, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, düşünceleriniz ne efendim?” sorusuna yanıt olarak yaptığı ve Çetinkaya’nın görevden alınmasını eleştirdiği paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

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“Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkansız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir.Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli koşuldur.

1.Madde 27- Başkanlık görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan, ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve … https://t.co/iXSDKimlgJ Reklam July 6, 2019

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir.Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli koşuldur.

Yeterli koşul ise bu düzenlemenin siyasetçi tarafından içselleştirilmesidir. İçselleştirme de zamanla ortaya çıkacak kültürel birikimle olur. Ülkemiz de eksik olan budur. Kredibilite ve kurumsal kimlik inşası böyle olur.

FED, ECB gibi kurumsal kimliği güçlü MB larında görev değişikliğinin nasıl yapıldığını biliyoruz.Önce aday isimleri ortaya çıkıyor, toplum şöyle veya böyle görüş bildiriyor ve nihayet , üç aylık bir geçiş süresinde, atamaya yetkili makam bir isimle ilgili kararını açıklar.

Süreç şeffaftır, belirsizlik yoktur, piyasa açısından süpriz yoktur.Bu da o topluma düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü istihdam ve refah olarak döner. Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz.“

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün yayınladığı cumhurbaşkanlığı kararıyla MB Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almış, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal’ı atamıştı.