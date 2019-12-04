MB: Enflasyondaki yükselişte temel mal grubundaki düşük baz etkisi öne çıktı

Günümüzde enformasyon kaynakları ve eğlence platformları teknolojiyle beraber değişiyor ve gelişiyor. Özellikle Youtube içerik üretimi ve izleyici talepleri açısından uzun süredir çok fazla talep görmeye başladı. Youtube’da üretilen içeriklerin kalitesi tartışılsa da insanlar bu mecrada üretilen içerikleri ilgiyle takip ediyor. Dört yılı aşkın süredir Youtube’da Allians Motto Müzik kanalında Noktalı Virgül programını yapan Yekta Kopan ile bu konuyu, dijital mecralar ve marka ilişkisini konuştuk.