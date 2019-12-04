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Yaramazlara biraz batar!

MB: Enflasyondaki yükselişte temel mal grubundaki düşük baz etkisi öne çıktı

Merkez Bankası (MB) aylık bazda beklentilerin altında yüzde 0.38, yıllık bazda ise 2.01 puanlık yükselişle yüzde 10.56’ya çıkan yıllık enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı raporda “Bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, gıda enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

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Raporda şu ifadelere yer verildi: “Bu dönemde enerji enflasyonu petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretmiştir. Baz etkisiyle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselse de, Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.”

Yıllık enflasyon yüzde 10.56

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