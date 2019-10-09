MB: Enflasyondaki düşüşün devamı için para politikasındaki temkinli duruş sürmeli

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini, MB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmek amacıyla yaptığı sunumda son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini ifade etti.

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Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Sunumda, TL’deki istikrarlı seyrin yanısıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade edildi. Para politikasına ilişkin olarak ise eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Uysal sunumunun sonunda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek MB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti.

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Ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte devam ettiğini kaydeden MB başkanı, uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Uysal, döviz kuru hareketlerinin enflasyondaki düşüşün temel belirleyicisi olduğunu, bankacılık sektörü varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlendiğini, bununla beraber bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını korumakta olduğunu sözlerine ekledi.