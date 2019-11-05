MB: Ekimde enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı

Merkez Bankası’nın (MB) TÜFE’nin yüzde 2 arttığı, yıllık enflasyonun 0.71 puan düşüşle yüzde 8.55’e gerilediği ekim ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonu enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş gösterdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığının ifade edildiği rapora göre bu dönemde gıda enflasyonundaki yavaşlamada işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, temel mal grubundaki düşüşte diğer temel mallar grubu kaynaklı baz etkisi öne çıktı.

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Rapordaki bazı tespitler şöyle:

* Hizmet yıllık enflasyonu ulaştırma dışındaki grupların desteğiyle gerilemeye devam etti.

* Enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de yüksek bir oranda arttı.

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* TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam etti.

* B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seviyeler korundu.

* Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları zayıf seyrini sürdürdü.