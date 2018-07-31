MB Başkanı yine bilemedi: Dördüncü kez düzeltilen enflasyon tahmini 13.4’e çıktı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2018 tüketici enflasyon tahminini bu yıl içinde ikinci kez düzelterek (teknik tabirle revizyon) yüzde 13.4’e yükseltti.

2018 enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlenmiş, Çetinkaya ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a revize ettiklerini duyurmuştu.

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Bununla birlikte 13.4’lük yeni tahmin haziran sonunda yüzde 15.39 olarak gerçekleşen enflasyon oranının 2 puan altında. 2018’in ilk altı ayında tüketici enflasyonu bile yüzde 9.7 seviyesinde.

Merkez Bankası başkanı yılın üçüncü enflasyon raporunu bir basın toplantısıyla açıklarken şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Petrol ve TL cinsi ithalat fiyatları varsayımında yukarı yönlü güncelleme +2,3 puan; gıda fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme +1,4 puan ve ÖTV artışı sonucu alkollü içecek fiyatlarındaki artış +0,1 puan olarak öngörüldü”

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Raporda yer alan bazı teknik tespitler de şöyle:

– Parasal sıkılaştırma ve Türkiye’nin risk priminde gözlenen artış, kur takası faizlerinin tüm vadelerde yükselmesine neden oldu.

– Küresel risk iştahındaki bozulmanın yanı sıra yurt içi gelişmelerin de etkisiyle tl’nin ima edilen oynaklığı önemli ölçüde yükseldi.

– İkinci çeyrekte ticari kredi büyümesi yavaşlarken, finansal koşullar belirgin şekilde sıkılaştı.

– Fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

-İkinci çeyreğe dair açıklanan veriler, iktisadi faaliyetin yavaşlayarak dengelenme sürecine girdiğine işaret ediyor.

– Net ihracatın dönemlik büyümeye etkisi artırıcı yönde gerçekleşti.

– İktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin yakın dönemse istihdam ve işsizlik verilerine de yansımaya başladığı görülüyor.

– Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

– Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

– Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi.

– Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi.

– Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7’den yüzde 13’e revize edildi.

– İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8’den yüzde 6,3’e revize edildi.