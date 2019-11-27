MB başkanı: Yıl sonu cari fazla vereceğiz

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal son bir yıllık dönemde cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini söylerken, “Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız” dedi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nde konuşan Uysal, Türkiye’nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini savundu.

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‘Cari denge 2001 ve 2009’dan çok daha sağlıklı’

İhracattaki güçlü seyrin cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirten Uysal, “İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzelmenin 2001 ve 2009’a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim” dedi.

MB başkanı, cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisinin olduğunu belirtti: “İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz. İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin ise zayıfladığını görüyoruz.”

‘Turizm sektörü toparlanma sürecine girdi’

Enerji ithalatının bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalmasını kuvvetle muhtemel gördüğünü söyleyen Uysal şöyle devam etti: “Turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, yabancı ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması belli bölgelere yöneliş şokların olumsuz etkilerini yumuşatıyor.”

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Uysal, önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanacaklarını belirterek, reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

MB başkanı son olarak son yıllarda üretimin yerli içeriğinde önemli artışların olduğunu ama bu alanda gidilecek daha çok yol olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.