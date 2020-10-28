‘Merkez’ enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, “Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor” dedi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Uysal bu yılın dördüncü enflasyon raporunun anlatıldığı toplantıda şunları söyledi:

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Corona virüsü salgınını takiben nisanda dip seviyeyi gören küresel ekonomik faaliyet kısmi toparlanma kaydetti ancak halen salgın öncesi düzeyin altında seyrediyor

Önümüzdeki dönemde yurt içi talebin hız kesmesi bekleniyor.

2020 yılında ilave destek gerekmeksizin pozitif büyüme ihtimali oldukça güçlendi.

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın işgücü piyasasına olumlu yansımasını görmeye başladık.

(Dünyada) Enerji fiyatları düşük seviyesini korurken emtia fiyatları salgın öncesi düzeyini aştı.

Türkiye’den portföy çıkışları üçüncü çeyrekte de devam etti, risk primi dalgalı ve yüksek seyretti.

Cari açık yılın ilk sekiz ayında 26.5 milyar dolar, ilave ithalat talebinin zayıflamasını ve reel kurun dengeleyicisi etkisinin daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz.

İkinci çeyrekteki istihdam kaybının yarısı telafi edilebildi.

Yıllık enflasyon tahmin bandı içinde kalmasına rağmen yılın kalanına ilişkin görünüm geçmiş tahminlerden daha yüksek seyre işaret ediyor.

Gıda enflasyonundaki yüksek seyir devam ediyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ve enflasyon belirsizliği halen yüksek.

Ekim ayında ise sıkılaşma yönünde güçlü bir adım daha attık.

(Ekimde) Enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkılığın sürdürüleceği çerçeve kurduk.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşük eğilimine gireceği değerlendirmemize karşın güçlü kredi büyümesiyle enflasyon öngörülenden yüksek seyretti.

Ankete dayalı enflasyon beklentilerindeki yükseliş üçüncü çeyrekte de devam etti.

Eylül ayında enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ile sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunduk politika faizini 200 baz puan artırdık.

(Ekimde) para politikası çerçevesinde operasyonel değişikliğe gittik.

Enflasyonu yukarı revize etti

MB gıda enflasyonu tahminini 2020 için yüzde 13.5 olarak belirledi. (önceki rapor yüzde 10.5) 2021 için yüzde 10.5 olarak belirledi. (önceki rapor yüzde 8)

MB, önceki raporda yüzde 8.9 olan 2020 sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1’e yükseltirken, önceki raporda yüzde 6.2 olan 2021 sonu enflasyon tahminini de yüzde 9.4’e yukarı revize etti.

Uzun süredir tutturamıyor

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri uzun süredir tutmuyor.

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2006 yılından 2019’a kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:

Yıl Hedef Gerçekleşme 2006 5 9.65 2007 4 8.39 2008 4 10.06 2009 7.5 6.53 2010 6.5 6.40 2011 5.5 10.45 2012 5 6.16 2013 5 7.40 2014 5 8.17 2015 5 8.81 2016 5 8.53 2017 5 11.92 2018 7 20.3 2019 12.18 11.84

MB 2018 enflasyon hedefini yüzde 7 olarak belirlemiş, daha sonra ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a, temmuz sonunda yüzde 13.4, ekim sonunda da 23.4’e revize etmişti.