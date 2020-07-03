MB başkanı, Katar swap’ı öncesi Fed başkanıyla telefonla görüşmüş

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’la liranın sert düşüşe geçtiği ve fon arayışlarının sürdüğü dönemde yarım saatlik bir telefon konuşması yapmış.

Murat Uysal ve Jerome Powell

MB başkanıyla Powell’ın 1 Mayıs’taki yarım saatlik telefon konuşmasının kayıtları henüz yayınlanmadı.

Reklam

Fon arayışı

Konuşmanın yapıldığı dönemde MB, liranın daha fazla değer kaybetmesini engellemek için acil şekilde diğer merkez bankalarından fon sağlamaya çalışıyordu. Analistlere göre aranan kaynak 10 milyarlarca dolar değerindeydi.

Ayrıca MB, ülkenin Covid-19’la mücadelede finansal tedbirlerini desteklemek için rekor miktarda devlet tahvili satın almış, liraya aşağı yönlü baskıda bulunmuştu.

Fed ise Tükiye’ye istediği döviz kaynağını sağlayabilecek swap anlaşmasına yanaşmamıştı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, 6 Mayıs’ta Fed’in ‘karşılıklı güven’ ilişkisi tesis edilen ülkelerle swap anlaşması yaptığını söylemiş, açıklama sonrası Fed ihtimali piyasalarda daha az görülmeye başlanmıştı.

Reklam

Katar’la swap üç katına çıkmıştı

Nihayetinde çözüm olarak mayıs sonunda Katar’la 5 milyar dolarlık mevcut swap anlaşması üç katına çıkarılarak 15 milyar dolara yükseltilmişti.

Ancak analistler halen Türkiye’nin kısıtlı döviz rezervleri ve yabancı fonlara erişimindeki kısmi başarısı konusunda endişeli.