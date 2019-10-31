MB başkanı: Değerleme hesabının Hazine’ye aktarılması için çalışma yok

Merkez Bankası (MB) Murat Uysal, değerleme hesabının Hazine’ye aktarılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Bloomberg haber ajansı, geçen hafta bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bütçe açığının kapatılmasına katkı için, değerleme hesabına ilişkin yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını öne sürmüştü.

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Bu düzenlemenin MB’nin gerçekleşmemiş kur farkı kazanç ve kayıplarını izlediği degerleme hesabını gelir olarak muhasebeleştirmesine olanak vereceği belirtilmiş, bunun da Hazine’ye aktarılmasının yolunun açılacağı kaydedilmişti.

MB’nin 21 Ekim itibariyle yeniden değerleme hesabında 61.4 milyar lira (10.5 milyar dolar) bulunduğunu açıklamıştı.

Bu yıl şu zamana kadar MB düzenli temettü ödemesi ve bir defalık peşin olarak 80 milyar lira civarı bir miktarı Hazine’ye aktardı. Son olarak, MB’nin 46 milyar liralık ihtiyat akçesi bütçeye aktarılmıştı.