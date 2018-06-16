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Yaramazlara biraz batar!

Mazgaldan yavru serçe kurtarma operasyonu: Annesi çalışmaları izledi

 

Bodrum’da bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yuvasına bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Dün saat 19.00 sıralarında Turgutreis Caddesi’nde avukat asistanı Serap Oltu, kanalizasyon mazgalının üzerine konan bir serçenin aşağı yiyecek attığını gördü. Oltu, merak edip mazgaldan içeri baktığında serçenin aşağıda mahsur kalmış bir yavru serçeyi beslediğini fark etti.

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Asistan, zabıta ekipleri ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Zabıta caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiyeciler de mazgal kapağını kesti.

Anne serçe ağzında yiyecekle yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Çalışmalar sürerken anne serçenin yakındaki bir binanın ikinci katından olup biteni izlemesi görenleri duygulandırdı.

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Kurtarılan yavru serçe, mazgalın yanında yükselen binanın ikinci katındaki yuvasına bırakıldı.

 


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