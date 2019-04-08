Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mazbatayı alan Mansur Yavaş: Darısı İstanbul’un başına

Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimini CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak kazanan Mansur Yavaş, il seçim kuruluna gidip mazbatasını aldı.

Fotoğraf: DHA

“Mazbatayı Ankaralılar adına alıyorum” diyen Yavaş şunları söyledi: “Ankaralı vatandaşlarımızdan hiç kimseyi ayırmadan görevimizi yapacağız. Adaletten, liyakattan vazgeçmeden görevimizi yapacağız. Bu sesimizi Ankaralılara duyurduk ve sonuçta bu mazbatayı aldık. Çok itirazlı bir süreç oldu ama mazbatamızı aldık. İnşallah başarılı olacağız. “

Reklam

Mazbatasını aldıktan sonra Ankara büyükşehir belediyesine geçerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş “Darısı İstanbul için olsun” dedi.

SON HABERLER

AKP: İstanbul’daki seçimde organize usulsüzlük var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli geçersiz tüm kullanılmış oyların sayımı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını açıkladı. İstanbul’da devam eden oy sayımlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Yavuz, an itibariyle (saat 15.20) sandıkların yüzde 70’inin sayıldığını ve CHP ile aralarındaki farkın 16 bin 442 olduğunu söyledi. Yavuz “Acaba biz […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...