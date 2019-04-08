Mazbatayı alan Mansur Yavaş: Darısı İstanbul’un başına

Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimini CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak kazanan Mansur Yavaş, il seçim kuruluna gidip mazbatasını aldı.
“Mazbatayı Ankaralılar adına alıyorum” diyen Yavaş şunları söyledi: “Ankaralı vatandaşlarımızdan hiç kimseyi ayırmadan görevimizi yapacağız. Adaletten, liyakattan vazgeçmeden görevimizi yapacağız. Bu sesimizi Ankaralılara duyurduk ve sonuçta bu mazbatayı aldık. Çok itirazlı bir süreç oldu ama mazbatamızı aldık. İnşallah başarılı olacağız. “
Mazbatasını aldıktan sonra Ankara büyükşehir belediyesine geçerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş “Darısı İstanbul için olsun” dedi.