Mazbatanın ardından İstanbul metro genel müdürü de istifa etti

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Kutlu istifasını şöyle duyurdu: “Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.”

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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk olarak İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve İBB Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan cuma günü ortak açıklamayla görevi bırakmıştı.

29 Haziran’da da İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu istifa ettiğini duyurmuştu.