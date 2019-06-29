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Yaramazlara biraz batar!

Mazbatanın ardından İSPARK’tan istifa

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: ispark.istanbul

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun tekrar İstanbul belediye başkanı seçilmesi üzerine Hacıoğlu İSPARK’taki görevinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı:

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”23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu başkan olarak seçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’de yönetici olarak sürdürdüğüm görevimi demokrasiye olan inancım ve İstanbul’a olan saygım nedeniyle 27.06.2019 Perşembe Saat 14:00 itibariyle kendi isteğimle bırakmış bulunmaktayım. Bu kararımı İSPARK A.Ş’nin bilgilerine sunarken aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyorum.”

31 Mart seçimlerinin ardından İmamoğlu’nun mazbatasını alıp görevine başlaması üzerine Hacıoğlu ”Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı olarak kabul etmiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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