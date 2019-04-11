Mazbata verilmeyen Diyarbakır ve Mardin’de üst düzey atama ve varlık devri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP adaylarının farkla kazanmasına rağmen halen mazbata alamadığı Mardin ve Diyarbakır belediyelerinde, seçimden hemen sonra bazı üst düzey atama ve varlık devirleri yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

YSK verilerine göre HDP adayları Diyarbakır’da 248 bin 938, Mardin’de 65 bin 794 oy farkla kazandı. Bu illerdeki geçersiz oyların tümü rakip adaylara gitse dahi sonuçlar değişmiyor.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığı bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Mehmet Fırat Tutşi’nin genel müdür olarak atandığı ileri sürüldü. Mardin’de büyükşehire ait bazı taşınmazların ve araç parkından bazı varlıkların, AKP’nin kazandığı merkez Artuklu belediyesine devredilmeye başlandığı öne sürüldü.

Mardin’de mazbatası verilmeyen HDP’li Ahmet Türk, işe alım, taşınır ve taşınmaz malların devri ve hibe edilmesine dair işlemlere dair yargı yoluna başvurulacağını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise mazbataların geciktirilmesinin temel nedeninin, İller Bankası’ndan gelecek nisan ayı ödeneği olduğunu belirtti.